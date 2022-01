Bachelet, ergastolo a torturatore Assad è passo storico

(ANSA) - GINEVRA, 13 GEN - La condanna all'ergastolo emessa da un tribunale tedesco nei confronti di un ex colonnello siriano per crimini contro l'umanità nel suo Paese dilaniato dalla guerra segna un "passo storico" verso la giustizia. Lo ha affermato l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Michelle Bachelet.

"Si tratta di un importante passo avanti nella ricerca della verità, della giustizia e del risarcimento per le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria in oltre un decennio", ha detto Bachelet in una nota. (ANSA).