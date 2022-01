Siria: ong, decine di raid aerei russi su postazioni Isis

(ANSA) - BEIRUT, 07 GEN - L'aviazione russa ha condotto nelle ultime 24 ore decine di raid aerei nella Siria centrale contro postazioni dell'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli attacchi sono avvenuti nella zona semidesertica tra Homs, Dayr az-Zor e Raqqa.

L'Isis in Siria è stato dichiarato sconfitto nella primavera del 2019 ma la formazione jihadista continua a operare in diverse zone della Siria centrale e orientale. (ANSA).