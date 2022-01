Covid: Israele, 'non puntiamo ad immunita' di gregge'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 GEN - "Non abbiamo alcuna politica che punti all'immunità di gregge. Non vogliamo che tutti vengano contagiati, ci mancherebbe altro ! Qui c'è un virus nuovo, che non conosciamo in maniera sufficiente. Non sappiamo quali potrebbero essere le sue conseguenze future": lo ha chiarito la scorsa notte alla televisione pubblica Kan il coordinatore israeliano della lotta al Covid, professor Saman Zarka.

"Pertanto è opportuno che tutti andiamo a vaccinarci, che teniamo le mascherine e ci proteggiamo".

Intanto il numero dei contagi cresce con grande rapidità.

Ieri sono stati oltre 10 mila, su 220 mila tamponi. (ANSAmed).