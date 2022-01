Iran: alluvioni fanno 3 morti, migliaia senza casa

(ANSA) - TEHERAN, 03 GEN - Le piogge torrenziali e le conseguenti alluvioni hanno finora provocato la morte di almeno tre persone, fra cui un bimbo di 8 anni, in Iran e ha lasciato migliaia di persone senza una casa. Secondo la Tv di Stato, due sono le vittime nella provincia di Fars, mentre il bambino ha perso la vita a Bandar Abbas, nella provincia meridionale di Hormuzgan.

L'allarme rosso meteo è stato lanciato in ben 14 province, incluse quelle di Bushehr, Khuzestan, Sistan-Beluchistan, Yazd, Fars e Hormuzgan, ha dichiarato alla tv il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Mehdi Valipour. "Le strade sono chiuse e i voli sono stati fermati in molte province e l'elettricità è stata interrotta in alcuni villaggi. Migliaia di persone sono rimaste sena casa perch? centinaia di abitazioni sono stati danneggiate", ha aggiunto Valipour. (ANSA).