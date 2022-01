Israele, Omicron potrebbe portare all'immunità di gregge

(ANSA) - TEL AVIV, 02 GEN - Israele, che attende una nuova ondata di contagi per la fiammata di Omicron, potrebbe raggiungere l'immunità di gregge. Lo ha lasciato intendere il direttore generale del ministero della Sanità israeliano Nachman Ash, parlando ai microfoni di 103Fm Radio. "Il costo sarà di molte infezioni. I numeri dovranno essere molto alti per raggiungere l'immunità di gregge, e questo è possibile", ha aggiunto. Precisando comunque che "non vogliamo raggiungerla attraverso le infezioni ma vogliamo che accada a seguito della vaccinazione di molte persone". (ANSA).