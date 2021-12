Figlia contagiata dal Covid, il premier israeliano in isolamento

(ANSA) - TEL AVIV, 26 DIC - Il premier Naftali Bennett è stato costretto oggi a lasciare anzitempo la riunione del Consiglio dei ministri (tenuta in via straordinaria a Mevò Hama, sulle alture del Golan) dopo aver appreso che una delle sue due figlie è stata contagiata dal Covid. Il primo ministro, riferiscono i media, si è sottoposto ad un tampone molecolare e fino al ricevimento dei risultati resterà in isolamento nella propria residenza, ma separato dalla figlia. La seduta del governo, aggiungono i media, è proseguita sotto la direzione del ministro della Giustizia Gideon Saar. (ANSA).