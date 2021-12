Iraq: rischi maltempo, evacuate decine di famiglie a Erbil

(ANSAMed) - BEIRUT, 21 DIC - Decine di famiglie della periferia di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno nel nord del paese, sono state evacuate nella notte per il timore di nuove inondazioni dopo quelle che nei giorni scorsi hanno causato la morte di 12 persone, tra cui donne e bambini.

Lo riferisce la protezione civile di Erbil, citata dalla tv Rudaw. Secondo le fonti, le famiglie sono state evacuate per timore che le loro case possano essere investite da fango, acqua e detriti come già avvenuto la settimana scorsa, quando centinaia di abitazioni dei quartieri periferici della città erano stati travolti dall'inondazione causata dalle incessanti piogge.

In tutto il Kurdistan sono stati cancellati eventi e celebrazioni per il Capodanno in segno di lutto per le vittime di metà dicembre. (ANSAMed).