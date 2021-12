Libano: l'Onu chiede verità su esplosione porto Beirut

(ANSAMed) - BEIRUT, 20 DIC - I libanesi hanno il diritto di conoscere la verità sulla devastante esplosione del porto di Beirut che il quattro agosto del 2020 ha ucciso 220 persone. Lo ha detto oggi in Libano il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres da ieri e fino a mercoledì in visita nel martoriato Paese mediterraneo, afflitto dalla peggiore crisi economica negli ultimi decenni.

Guterres si è recato stamani sul luogo dell'esplosione e ha deposto una corona di fiori. "I libanesi devono conoscere le verità. Ed è necessario che una inchiesta imparziale e trasparente sia condotta su questo tragico evento per assicurare giustizia", ha scritto sul suo profilo Twitter il segretario generale.

In Libano l'inchiesta affidata al giudice Tareq Bitar è stata finora ostacolata dall'intera classe politica al potere. Il giudice non è riuscito a interrogare nessuno delle alte personalità politiche, istituzionali e di sicurezza indicati come sospetti. (ANSAMed).