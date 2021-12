Egitto: icona rivoluzione 2011 condannato a 5 anni

(ANSA) - IL CAIRO, 20 DIC - Alaa Abdel Fattah, una figura chiave nella rivolta del 2011 in Egitto e in custodia cautelare, è stato condannato a 5 anni di carcere da un tribunale del Cairo per "diffusione di informazioni false". Lo rende noto la sorella e la sentenza, inappellabile, è stata poi confermata da una fonte giudiziaria che ha voluto mantenere l'anonimato. "Alaa è stato condannato a cinque anni di carcere", ha scritto Mona Seif sul suo account Twitter. Altri due attivisti sono stati condannati a 4 anni di reclusione per le stesse accuse: si tratta di Mohamed al-Baqer, l'ex avvocato di Abdel Fattah, e il blogger Mohamed Ibrahim, alias Oxygen.

Conosciuto come "l'icona della rivoluzione" del 2011 che ha estromesso dal potere il presidente Hosni Mubarak, Abdel Fattah è già stato oggetto di diverse condanne. È stato imprigionato sotto Mubarak, il suo successore islamista Mohamed Morsi (2012-2013) e l'attuale capo di stato Abdel Fattah al-Sisi. È in detenzione preventiva da oltre due anni e ha trascorso un totale di 7 anni in carcere dal 2013.

Le sentenze del tribunale non possono essere impugnate.

Richiedono l'approvazione finale del presidente egiziano.

(ANSA).