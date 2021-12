Siria: Ong, 3 donne uccise in campo prigionia nel nord-est

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 DIC - Tre donne sono state uccise nelle ultime 24 ore nel campo di prigionia di al Hol, gestito nella Siria orientale al confine con l'Iraq dalle milizie del Pkk curdo sostenute dagli Stati Uniti.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i tre omicidi non sono apparentemente legati tra loro. Le vittime sono una donna irachena, una siriana e una terza ancora non identificata.

Nel campo di prigionia di al-Hol sono ammassati da un anno e mezzo decine di migliaia di sfollati siriani, profughi iracheni e di altre nazionalità a lungo rimasti nelle zone controllate dall'Isis.

Gli omicidi, tutti compiuti con colpi di arma da fuoco e attribuiti a non meglio precisate cellule dell'Isis presenti nel campo, sono avvenute rispettivamente nei settori Primo, Quarto e Quinto del campo di prigionia. (ANSAmed).