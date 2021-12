Mali:Macron lunedì a Bamako, vedrà presidente Assimi Goita

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Emmanuel Macron si recherà lunedì a Bamako, in Mali, per incontrare il presidente di transizione maliano, colonnello Assimi Goita, prima di celebrare le festività con i soldati francesi di stanza a Gao: è quanto annuncia l'Eliseo. La visita giunge in un periodo di tensioni tra Parigi e Bamako e la Francia ha già avvertito che un dispiegamento dei mercenari russi nel Sahel sarebbe "inaccettabile". Il presidente francese dovrebbe restare in Mali fino a martedì. E' la prima volta che incontra il colonnello Goita dopo la sua salita al potere con il putsch dell'agosto 2020 e un secondo colpo di Stato nel maggio 2021. Lo scorso giugno, Parigi ha annunciato una profonda revisione del suo dispositivo militare presente nel Sahel con la progressiva cessione, in particolare, delle sue tre basi a nord del Mali per ricentrare le attivita' tra Gao et Menaka, ai confini con Niger e Burkina Faso. Un piano che prevede, tra l'altro, un taglio degli effettivi militari, dagli oltre 5.000 attuali ai 2.500-3000 previsti entro il 2023. (ANSA).