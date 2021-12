Nucleare: Usa prepara 'alternative' a fallimento negoziati

(ANSA) - GIACARTA, 14 DIC - Gli Stati Uniti stanno "attivamente" preparando "alternative" all'accordo nucleare iraniano con i propri alleati in caso di fallimento dei negoziati: lo ha detto oggi il capo della diplomazia americana, Antony Blinken.

"Presto sarà troppo tardi, l'Iran non è ancora impegnato in un vero negoziato", ha detto Blinken nel corso di una conferenza stampa a Giacarta. Le sue parole fanno eco alle osservazioni fatte ieri da funzionari diplomatici dei tre paesi europei coinvolti nei negoziati (Francia, Germania e Regno Unito), secondo i quali "In questa fase, non è stato ancora possibile avviare vere trattative" con Teheran. (ANSA).