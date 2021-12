G7, 'ultima possibilità Iran di salvare accordo nucleare'

(ANSA) - LIVERPOOL, 12 DIC - I negoziati in corso a Vienna sono "l'ultima possibilità per l'Iran" di presentare una soluzione "seria" e di salvare così l'accordo sul nucleare: lo ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, intervenendo alla ministeriale del G7, in corso a Liverpool, da lei presieduta. (ANSA).