Gaza: 34/mo anniversario Hamas, cortei nelle strade

(ANSAmed) - GAZA, 10 DIC - Hamas ha osservato oggi in tono minore a Gaza il 34/mo anniversario della propria fondazione, avvenuta nel 1987 con l'inizio della prima intifada. Fonti locali riferiscono che a causa della grave crisi economica, seguita ai combattimenti del maggio scorso che hanno provocato ingenti danni, è stata adesso annullata la manifestazione centrale nella principale piazza di Gaza dove in passato si raccoglievano oltre 100 mila persone.

Quest'anno Hamas ha chiesto invece ai sostenitori di organizzare cortei all'uscita dalle preghiere del venerdì nelle moschee. Secondo le fonti, questi cortei si sono svolti in tutte le principali località della Striscia e complessivamente vi hanno partecipato decine di migliaia di persone che sventolavano i verdi vessilli del movimento e scandivano slogan politici e religiosi.

Uno degli striscioni esposti da Hamas mostrava da un lato la effigie dello sceicco Ahmed Yassin (il fondatore del movimento, paraplegico, ucciso da Israele nel 2004) e dall'altro un combattente dell'ala militare del movimento, Brigate Ezzedin al-Kassam. Al suo fianco, un razzo di Hamas lanciato verso Israele, e la spianata delle Moschee di Gerusalemme. (ANSAmed).