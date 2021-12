Nucleare: Iran, 'non arricchiamo uranio al 90%'

(ANSA) - ISTANBUL, 07 DIC - "Dico chiaramente a Josep Borrell che le voci riguardo all'arricchimento dell'uranio al 90% da parte dell'Iran sono solo bugie". Lo ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian su Instagram, secondo quanto riportato dall'agenzia Irna.

Amirabdollahian ha così risposto a ricostruzioni della stampa secondo cui Israele avrebbe condiviso con Usa e Paesi europei rapporti per cui Teheran stava per arrivare a un arricchimento dell'uranio al 90%, il livello necessario per lo sviluppo di armi nucleari.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri arrivano dopo la ripresa, la scorsa settimana, dei colloqui di Vienna per rilanciare il patto sul nucleare del 2015. "L'accordo deve essere completo in modo tale che la popolazione [iraniana] possa percepire gli effetti positivi del suo buon esito", ha scritto Amirabdollahian ribadendo che la repubblica islamica chiede la completa rimozione delle sanzioni imposte sull'Iran dagli Usa per decisione dell'ex presidente Donald Trump nel 2018, quando decise di ritirare Washington dal patto trovato nella capitale austriaca. (ANSA).