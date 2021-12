Golfo: Mbs andrà in Qatar, prima volta dopo riconciliazione

(ANSA) - BEIRUT, 06 DIC - Il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman comincia oggi una missione regionale che lo vedrà impegnato in Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita Spa.

Bin Salman, che ha nel fine settimana incontrato in Arabia Saudita il presidente francese Emmanuel Macron, intende con questa missione regionale preparare il prossimo vertice dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, previsto alla metà del mese.

La visita in Qatar di bin Salman sarà particolarmente significativa, visto che sarà la prima da quando Riad e Doha si sono riconciliate dopo anni di blocco politico, diplomatico e commerciale imposto dall'Arabia Saudita al vicino Qatar. (ANSA).