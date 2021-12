Bennett a Usa, Iran deve fermare corsa arricchimento uranio

(ANSA) - TEL AVIV, 05 DIC - "Chiedo ad ogni Paese impegnato nei colloqui con l'Iran a Vienna di assumere una rigida linea e chiarire che l'Iran non può arricchire l'uranio e al tempo stesso negoziare". Questo il nuovo appello lanciato oggi dal premier Naftali Bennett durante la riunione di governo a Gerusalemme.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato - è utilizzare la finestra di opportunità apertasi tra i colloqui per dire ai nostri amici negli Usa: è il momento giusto per usare strumenti diversi contro la corsa di Teheran all'arricchimento dell'uranio".

Bennett ha convocato nel pomeriggio di oggi il Consiglio di difesa per consultazioni sull'Iran. Per ora non ci sono commenti ufficiali ai fatti di ieri nell'impianto nucleare a Natanz in Iran. (ANSA).