Israeliano accoltellato a Gerusalemme, l'assalitore ucciso

(ANSA) - TEL AVIV, 04 DIC - Un israeliano è stato ferito oggi in un attacco con un coltello vicino alla Porta di Damasco a Gerusalemme. Lo hanno riferito i servizi di Pronto soccorso secondo cui l'assalitore è stato colpito dalla reazione delle forze di sicurezza e ucciso quando era a terra. L'israeliano - che secondo alcune fonti è un giovane ebreo ortodosso - è stato portato in ospedale. Brevi scontri sono poi avvenuti tra palestinesi e polizia, con gli agenti che hanno lanciato granate stordenti per disperdere i manifestanti. Lo scorso mese un palestinese di Hamas ha aperto il fuoco sempre in Città Vecchia uccidendo un israeliano. (ANSA).