Med 2021: ministro Esteri Giordania, vitale coinvolgere Usa

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "In Medio Oriente c'è bisogno del coinvolgimento degli Usa. Come nel conflitto israelo-palestinese, dove abbiamo visto che solo se c'è un ruolo degli Stati Uniti c'è qualche progresso. O come in Siria, dove non c'è una strategia per uscire dal conflitto e dove è importante che ci sia una cooperazione tra Russia e Usa. La Cina è un importante player economico, lo sappiamo. Ma gli Usa sono un attore chiave, senza di loro non si può fare": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, intervenendo in video ai Med Dialogues, organizzati da Farnesina e Ispi.

"Il Medio Oriente è fondamentale per la sicurezza globale ed europea", ha ricordato. (ANSA).