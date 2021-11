Di Maio, Expo 2020 Dubai straordinaria opportunità

(ANSA) - DUBAI, 24 NOV - L'Expo 2020 di Dubai è una "straordinaria opportunità non solo per l'Italia" ma per il mondo intero. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento alla cerimonia di apertura della Giornata nazionale dell'Italia a Expo 2020 Dubai.

DI Maio ha sottolineato "l'importanza" dell'esposizione universale per la promozione dell'Italia nel campo degli investimenti e ha ricordato che il Padiglione Italia "è uno dei più apprezzati" e "sottolinea la bellezza dell'Italia".

"Questa - ha sottolineato il titolare della Farnesina - è la prima Esposizione Universale in assoluto che si tiene in Medio Oriente, una regione cruciale che offrirà opportunità uniche per la piena ripresa del turismo internazionale e dei flussi di investimenti". (ANSA).