Gerusalemme: vittima attentato è un civile, non un agente

(ANSA) - TEL AVIV, 21 NOV - Non è un agente di polizia bensì un civile israeliano la vittima dell'attentato a colpi di arma da fuoco avvenuto questa mattina da parte di un palestinese di Hamas in Città Vecchia a Gerusalemme. Lo riportano i servizi di Pronto Soccorso secondo cui anche il secondo colpito - che è grave - è un civile, mentre sono agenti di polizia gli altri due feriti (lievi) nell'attacco. Il nome della vittima non è stato ancora reso noto.

L'attentato è avvenuto attorno alle 9 (ora locale) vicino ad uno degli accessi della Spianata delle Moschee (per gli ebrei il Monte del Tempio), poi chiusa dalla polizia. Al momento la polizia ha escluso che ci sia stato un secondo attentatore come riferito in un primo momento. L'arma usata durante l'attentato - ha aggiunto sempre la polizia - è una pistola mitragliatrice Beretta M12 e non un fucile Gustav. (ANSA).