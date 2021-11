Expo Dubai: Malawi 'pronto ad accogliere investitori'

(ANSA) - DUBAI, 20 NOV - "Il Malawi è pronto a fare affari e anche ad accogliere investitori" come "terra di opportunità non sfruttate che aspettano di essere esplorate", con "abbondanti risorse naturali e "continue opportunità di investimento e commercio". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Malawi, Saulos Chilima parlando in conferenza stampa a Expo 2020 Dubai.

Il Malawi ha celebrato oggi la sua Giornata nazionale all'esposizione universale con danze e canti tradizionali in una cerimonia questa mattina ad Al Wasl Plaza. Chilima - riferisce una nota di Expo - ha sottolineato durante l'evento che "l'impatto di questa Expo sarà sentito da milioni di persone in tutto il mondo, incluso il Malawi".

Alla cerimonia di questa mattina ha partecipato anche lo sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan, ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti e Commissario Generale di Expo 2020 Dubai. "Gli Emirati Arabi Uniti e il Malawi condividono fiorenti relazioni diplomatiche ed economiche", ha detto il ministro emiratino, sottolineando che il suo Paese è "uno dei principali partner di importazione del Malawi".

"Siamo ottimisti sulle opportunità di collaborazione con il Malawi su questioni di comune importanza per i nostri due paesi, come l'istruzione, gli investimenti, le TIC e l'innovazione, e speriamo di utilizzare questa Expo come piattaforma per accelerare su questo", ha aggiunto. (ANSA).