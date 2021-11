Italia protagonista a Expo Dubai con National Day il 24/11

(ANSA) - DUBAI, 19 NOV - Expo Dubai si colorerà di verde, bianco e rosso in occasione dell'Italy National Day il 24 novembre, giorno in cui l'Esposizione Universale dedicherà un'intera giornata all'Italia, con eventi culturali, incontri istituzionali, attività per le famiglie e intrattenimento dentro e fuori il Padiglione Italia.

Gli appuntamenti cominceranno al mattino, quando la Wasl Plaza, fulcro di Expo, ospiterà una cerimonia che si aprirà con l'alzabandiera e l'esecuzione degli inni nazionali italiano e degli Emirati Arabi Uniti e proseguirà con le dichiarazioni delle autorità dei due Paesi. Per l'Italia, sarà presente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. A seguire, è in programma una esibizione dell'Arma dei Carabinieri.

Il programma proseguirà al Business Connect Centre, con incontri bilaterali e non tra i vertici istituzionali.

Contemporaneamente e per tutto l'arco della giornata, il sito di Expo vedrà un susseguirsi di eventi culturali e di folklore, che vedranno il loro epilogo con il concerto dell'Accademia Teatro alla Scala, un evento realizzato grazie al sostegno di Fondazione Bracco, Socio Fondatore di Accademia Teatro alla Scala e Gold Sponsor del Padiglione Italia.

Nella giornata non mancherà un momento dedicato allo sport, con i tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali che porteranno in campo l'attività sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con attività rivolte ai giovanissimi.

(ANSA).