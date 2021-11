Expo Dubai: Radiodervish in concerto per l'inclusione

(ANSA) - DUBAI, 19 NOV - La band italiana Radiodervish e l'Orchestra Araba di Nazareth hanno attraversato i continenti e i confini all'Expo 2020 Dubai, in un concerto che ieri sera ha combinato melodie arabe con la musica occidentale, affascinando il pubblico da tutto il mondo.

Il concerto, realizzato in occasione della Settimana della Tolleranza e dell'Inclusione a Expo, è stato inaugurato - riferisce una nota - dall'Orchestra Araba di Nazareth che ha suonato Baeed Annak (Lontano da te), una canzone della celebre cantante egiziana Umm Kulthum, accompagnata dal cantante italiano di origine palestinese Nabil Salameh dei Radiodervish, che ha cantato in vari dialetti arabi, tra cui levantino, egiziano e iracheno, oltre all'italiano e allo spagnolo. I Radiodervish hanno anche eseguito le loro canzoni in italiano.

"Portiamo il nuovo volto dell'Italia multiculturale, e stiamo cercando di trasmetterlo al mondo, non solo attraverso le nostre canzoni e la musica, ma anche suonando con altre band, per unire diverse lingue, culture e colori della musica, che può essere considerata un linguaggio comune che unisce il mondo", ha detto Salameh, aggiungendo che sebbene i membri della sua band siano un mix di nazionalità, sono uniti dall'amore per l'arte e la musica, e trasmettono un messaggio che auspica la convivenza e la comunicazione con gli altri. (ANSA).