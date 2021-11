Expo Dubai: 'Le due lune', spettacolo per unire le culture

(ANSA) - DUBAI, 19 NOV - "Costruire qualcosa di bello", combinando la musica popolare araba con le tradizioni italiane.

Con questo obiettivo si è tenuto ieri sera a Expo 2020 Dubai lo spettacolo "Le Due Lune", eseguito dai membri della World Youth Chamber Orchestra al Dubai Millennium Amphitheatre.

Lo spettacolo si basa sulla celebre raccolta di racconti popolari mediorientali 'Le Mille e una notte'. Come riferisce una nota di Expo, Damiano Giuranna, fondatore della World Youth Orchestra Foundation e direttore dello spettacolo, ha creato la partitura musicale originale appositamente per l'esecuzione dell'orchestra a Expo, utilizzando l'ispirazione della musica popolare araba antica combinandola con le tradizioni italiane.

"Questo pezzo parla della bellezza nell'ascolto. Ascoltare la musica del bacino del Mediterraneo - la nostra musica, la nostra famiglia - e accostarla alle lingue araba e italiana per celebrare sia le nostre differenze che le nostre somiglianze.

Ascoltando davvero, si ha la sensazione che siamo una grande famiglia", ha detto Giuranna.

Dedicata allo sviluppo di giovani artisti di talento e costruita sugli ideali di pace e fratellanza, la World Youth Chamber Orchestra, in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, conta più di 1.400 studenti provenienti da 54 paesi per promuovere una maggiore comprensione reciproca in tutto il mondo attraverso il potere unificante della musica. (ANSA).