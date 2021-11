Usa nascosero raid che uccise decine di civili in Siria

(ANSA) - NEW YORK, 13 NOV - Gli Stati Uniti hanno nascosto per anni un raid a Baghuz, ultima roccaforte dell'Isis in Siria, nel marzo del 2019, in cui sono rimasti uccisi decine di civili, soprattutto donne e bambini. Ma ora, per la prima volta, lo ammettono: nell'attacco sono morte 80 persone. Un'inchiesta del New York Times rivela i minuti precedenti al raid e il panico di quelli successivi, quando le forze americane si sono accorte dell'errore. Nessuna indagine indipendente è però mai stata condotta sull'accaduto.

Il raid è stato eseguito su indicazione della Task Force 9, unità per le operazioni speciali di cui fa parte il commando di élite Delta Force. (ANSA).