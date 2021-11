Abu Mazen, anniversario Arafat in momento difficile lotta

(ANSA) - TEL AVIV, 11 NOV - Il presidente Abu Mazen ha ricordato oggi il leader Yasser Arafat nel 17/o anniversario della sua scomparsa. Per l'occasione ha deposto una corona sulla tomba nel Mausoleo dedicato ai Rais palestinese che si trova nel palazzo presidenziale della Muqata a Ramallah in Cisgiordania.

Accanto a lui il premier Mohammad Shtayyeh insieme a una delegazione dell'Olp e di Fatah (il maggior partito palestinese) e vari ministri. In un discorso in tv, Abu Mazen ha sottolineato che l'anniversario cade "in un momento molto delicato, forse il più difficile nella stori della nostra lotta". "Non è accettabile né ragionevole - ha aggiunto - che l'occupazione continui a soffocarci per sempre, e non è ragionevole per noi continuare a impegnarci in accordi che Israele non rispetta".

Per l'anniversario della morte di Arafat - scomparso l'11 novembre del 2004 - sono in programma eventi in tutta la Cisgiordania. (ANSA).