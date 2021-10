Presidente Abu Mazen da domani a Roma in visita ufficiale

(ANSA) - TEL AVIV, 31 OTT - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen sarà da domani a Roma in visita ufficiale dove incontrerà papa Francesco, il presidente Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Lo ha detto l'ambasciatore palestinese in Italia Abeer Odeh in una intervista alla radio 'Voice of Palestine' citata dall'agenzia Maan.

La visita - che durerà 4 giorni - si incentrerà sugli ultimi sviluppi politici. (ANSA).