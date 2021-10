Clima: Bennett, 'azzeriamo emissione gas serra entro 2050'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 OTT - Il governo israeliano si è fissato l'obiettivo di azzerare la emissione di gas serra entro il 2050. Lo ha annunciato il premier Naftali Bennett, alla vigilia della partenza per il vertice di Glasgow sulla emergenza climatica a cui parteciperà assieme con una delegazione molto folta. "Israele - ha affermato - si allinea ai Paesi sviluppati che già hanno adottato misure per azzerare le emissioni, e raddoppia il proprio impegno nei confronti dell'accordo di Parigi. Noi reagiamo a questa sfida globale cercando soluzioni tecnologiche ed unendo il nostro sforzo per raggiungere questo fine importante". Tutto ciò, ha aggiunto, "richiederà lo sforzo di tutti i settori economici - energia, trasporti, industria, agricoltura e trattamento dei rifiuti - affinchè ricorrano ad una ampia serie di misure che riducano le emissioni".

Il consigliere particolare del presidente Isaac Herzog per la crisi climatica, Dov Chenin, ha aggiunto: "Dobbiamo cambiare direzione fin da oggi. Puntiamo a trasporti pubblici efficienti e puliti. Puntiamo ad un celere ricorso all'energia solare.

Incoraggeremo l'agricoltura, anche per garantire la sicurezza alimentare. E tasseremo i grandi inquinatori". (ANSAmed).