Amb. Israele, sentenza Eitan prova indipendenza giudici

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La decisione della corte in Israele" sul ritorno in Italia di Eitan Biran, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, "è una testimonianza dell'indipendenza del sistema legale in Israele. Aspettiamo l'appello, ma intanto auguro a lui buona vita". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, in un Forum all'ANSA. (ANSA).