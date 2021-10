Iran, 70% vaccinati con prima dose ma per Oms sono meno

(ANSA) - ISTANBUL, 19 OTT - Oltre il 70% della popolazione in Iran ha già ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid: lo sostiene il Presidente iraniano Ebrahim Raisi, secondo quanto riportato dall'agenzia Irna.

La dichiarazione del Presidente contraddice però gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo i quali in Iran solo il 57,7% della popolazione ha ricevuto la prima dose del vaccino. Per l'Oms, dall'inizio della pandemia in Iran 124.075 sono morte per coronavirus e sono stati registrati 5.784.815 casi in totale. (ANSA).