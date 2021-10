Iraq: elezioni, corrente sadrista rivendica vittoria

(ANSA) - BAGHDAD, 11 OTT - Considerata favorita alle elezioni legislative in Iraq, la corrente dell'influente leader sciita Moqtada al-Sadr ha rivendicato oggi di essere la prima forza in Parlamento con più di 70 seggi su 329. "Il numero approssimativo è di 73 seggi", ha detto all'AFP un funzionario sadrista dopo aver contato il numero dei candidati della corrente che si sono assicurati un seggio. Un funzionario della commissione elettorale irachena, parlando a condizione di anonimato, ha detto che la corrente sadrista è davvero "in testa", secondo i risultati preliminari. (ANSA).