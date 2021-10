Israele: pressing Biden per porre freno a nuovi insediamenti

(ANSA) - TEL AVIV, 07 OTT - L'amministrazione Biden conta su Israele per fermare o limitare la costruzione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo riferisce il sito israeliano Walla secondo cui il presidente Usa ha discusso il dossier direttamente con il premier Naftali Bennett nel loro ultimo incontro dell' agosto scorso a Washington.

La richiesta - prosegue Walla - è stata riproposta più volte ad esponenti israeliani dall'incaricato di affari americano nel Paese. Sempre secondo il sito dall'incontro di Washington non è stata più prevista alcuna riunione del Comitato generale di edilizia che approva i piani di costruzione negli insediamenti.

Un tema "sensibile" con gli Usa che ha portato - ha riferito ancora il sito citando una fonte israeliana - "al rinvio delle nuove costruzioni". (ANSA).