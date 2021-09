Siria: Erdogan a Putin, la pace dipende da noi

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Sarebbe benefico se le relazioni Turchia-Russia si sviluppassero in modo sempre più forte ogni giorno. I passi che facciamo insieme sulla Siria rivestono grande importanza. La pace laggiù dipende dalle relazioni Turchia-Russia". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo incontro a Sochi con l'omologo russo Vladimir Putin.

I colloqui si tengono mentre nel nord-ovest della Siria si registra una recrudescenza degli scontri tra le forze di Bashar al-Assad, sostenute da Mosca, e le milizie locali filo-Ankara.

"I nostri incontri non si svolgono sempre senza problemi, ma le nostre istituzioni sono brave a superarli e trovare soluzioni", ha commentato dal canto suo Putin, sottolineando anche l'importanza della cooperazione tra Ankara e Mosca sulla tregua in Nagorno-Karabakh dopo il conflitto tra Azerbaigian e Armenia dello scorso anno. (ANSA).