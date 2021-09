Siria: Ong, nuovi raid a Idlib, uccisa una donna

(ANSAmed) - BEIRUT, 08 SET - Una donna è stata uccisa e un bambino è rimasto ferito nel nord-ovest della Siria da bombardamenti di artiglieria governativi, secondo quanto riferito stamani dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.

Questo avviene poche ore dopo l'uccisione, ieri sera, di quattro civili nella stessa regione nord-occidentale di Idlib, fuori dal controllo governativo e presa di mira regolarmente dalle forze di Damasco sostenute dalla Russia. La zona di Idlib è sotto influenza diretta turca ed è gestita da una coalizione di gruppi armati di orientamento qaedista.

L'attacco di stamani è avvenuto a sud di Idlib nel distretto di Jabal Zawiya. Ieri sera l'Osservatorio aveva documentato l'uccisione di una donna, suo figlio e di suo marito, oltre all'uccisione di un altro uomo a Saraqeb, a sud di Idlib. I feriti nell'attacco di ieri sono circa 10 e versano in condizioni gravi, per cui il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. (ANSAmed).