Iraq: 13 poliziotti uccisi in un attacco dell'Isis

(ANSA) - KIRKUK, 05 SET - Almeno 13 agenti di polizia sono stati uccisi la scorsa notte in Iraq in un attacco dell'Isis, secondo quanto reso noto da fonti mediche e di sicurezza.

L'attacco è stato compiuto contro un posto di blocco vicino a Kirkuk, nel nord del Paese.

Nonostante le autorità irachene abbiano dichiarato la vittoria contro lo Stato islamico nel dicembre del 2017, cellule dell'Isis rimangono attive nel Paese, specie in questa regione.

