Siria: attacco israeliano presso Damasco, contraerea replica

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 SET - L' aviazione israeliana ha attaccato la scorsa notte presso Damasco installazioni utilizzate da forze filo-iraniane. Lo ha riferito da Londra l'Osservatorio siriano per i diritti umani secondo cui gli obiettivi presi di mira si trovano nelle località di Barzeh e Jamrya. La agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha in seguito confermato l'attacco e ha precisato che le difese aeree siriane sono riuscite ad intercettare la maggior parte dei missili lanciati dagli aerei israeliani. La radio militare israeliana ha aggiunto che la contraerea siriana ha sparato una "quantità notevole" di missili, uno dei quali - secondo l'emittente - ha attraversato lo spazio aereo israeliano ed è esploso "sopra al mare". Altri media hanno riferito che gli abitanti di Tel Aviv hanno udito echi di esplosioni. Nella zona non sono state comunque attivate le sirene di allarme. In un commento espresso in termini generali, la radio militare ha rilevato che gli attacchi aerei israeliani lanciati di volta in volta in Siria hanno l'intento di ostacolare il rafforzamento della presenza militare iraniana ed il perfezionamento di missili destinati agli Hezbollah libanesi.

(ANSAmed).