Gaza: Egitto riapre valico di Rafah per tre giorni

(ANSA) - IL CAIRO, 26 AGO - L'Egitto ha annunciato che riapre il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza in una direzione per tre giorni a partire da oggi per consentire il rimpatrio dei palestinesi bloccati: lo riporta da ieri sera il sito egiziano Sada El Balad citando due fonti della sicurezza.

Anche a merci e aiuti egiziani è concesso di entrare a Gaza, viene aggiunto.

Il valico, unico accesso alla Striscia non controllato dagli israeliani, era stato chiudo dall'Egitto lunedì senza indicare una data di riapertura. Secondo indiscrezioni la chiusura è stata una reazione nei confronti di Hamas per aver violato, con gli ultimi disordini al confine, la recente tregua concordata con Israele con mediazione proprio del Cairo.

Dopo essere rimasto per lo più chiuso dall'ottobre 2014, il valico era stato aperto secondo le direttive del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi dal 16 maggio scorso. (ANSA).