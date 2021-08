Bennett, 'Iran codardo, attacco a nave un grosso errore'

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Ho appena sentito che l'Iran, in maniera codarda, sta tentando di schivare le proprie responsabilità" sull'attacco alla petroliera Mercer Street al largo dell'Oman. "Quindi lo dichiaro inequivocabilmente: l'Iran ha condotto l'attacco contro la nave" di venerdì scorso. Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett all'inizio della riunione di governo, citato da Haaretz. Israele si aspetta che la comunità internazionale "chiarisca al regime iraniano che ha commesso un grave errore". "In ogni caso - ha aggiunto Bennett - sapremo come trasmettere il messaggio all'Iran". (ANSA).