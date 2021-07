Covid:Bennett, 'ragazzi, chi si vaccina protegge pure nonni'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - Un nuovo appello ai giovani israeliani di età superiore ai 12 anni affinché si vaccinino in massa è stato lanciato oggi dal premier Naftali Bennett durante una visita ad una casa di riposo a Gerusalemme. "Faccio appello a chi ha più di 12 anni: vaccinandovi - ha affermato - proteggete non solo voi ma anche i vostri nonni".

Nei magazzini di Israele, ha assicurato, non c'è penuria di vaccini. "C'e' da noi un pubblico abbastanza cospicuo che non è contro i vaccini, ma che ancora non e' arrivato alla conclusione necessaria. Per mantenere aperto il mercato israeliano occorre in questa fase che chi ancora non lo ha fatto vada a vaccinarsi".

I responsabili alla sanità hanno intanto detto di aver rafforzato la protezione per 120 mila israeliani anziani e malati cronici considerati "i piu' a rischio del Paese".

