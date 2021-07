Covid: Iran, uffici governo a Teheran chiudono per 6 giorni

(ANSA) - TEHERAN, 19 LUG - Tutti gli uffici e le organizzazioni governative a Teheran e Alborz (nord) rimarranno chiusi per sei giorni, a partire da domani, per frenare l'ondata di casi di coronavirus che ha raggiunto livelli critici in queste due province: lo ha annunciato oggi il portavoce del governo, Ali Rabiei.

Le misure includono anche il divieto di spostamento da e per le due province, ha aggiunto Rabiei.

Molte città iraniane sono state colpite dalla variante Delta del virus in questa quinta ondata della pandemia: il bollettino di ieri, secondo i dati forniti oggi dalle autorità sanitarie, parla di almeno 195 morti e 22.184 contagiati. Dall'inizio della pandemia l'Iran ha registrato un totale di 3.523.263 contagi, inclusi 87.161 decessi. (ANSA).