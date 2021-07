Tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 LUG - Tensione elevata oggi nella Spianata della Moschee di Gerusalemme dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tishà be-Av, che ricorda la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Le autorità islamiche hanno fatto appello ai fedeli musulmani affinché impediscano loro l'ingresso ed in mattinata si sono avuti incidenti, finora circoscritti.

Il premier Naftali Bennett sta seguendo gli sviluppi assieme col ministro per la sicurezza interna Omer Bar Lev. La polizia ha intanto sbarrato diversi accessi alla Spianata ed è presente in forze.