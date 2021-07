Netanyahu lascia residenza premier a un mese dalla sconfitta

(ANSA) - GERUSALEMME, 11 LUG - L'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato definitivamente la sua residenza ufficiale a Gerusalemme, quasi un mese dopo essere stato estromesso dal suo successore Naftali Bennett.

Netanyahu, che è stato leader di Israele per 12 anni consecutivi dopo un precedente mandato di tre anni, è rimasto in carica più a lungo di qualsiasi altro primo ministro nella storia di Israele, ed è rimasto in carica anche quando ha dovuto rispondere di accuse di frode, corruzione e millantato credito, negandole e definendole un complotto della sinistra.

Dopo quattro tornate elettorali in meno di due anni che hanno spaccato il Paese, il nazionalista di destra Naftali Bennett ha giurato il 13 giugno a capo di un'ampia coalizione, spodestandolo. Tuttavia, Netanyahu non aveva lasciato la residenza del primo ministro, continuando a ricevervi ospiti, tra cui Nikki Haley, già ambasciatrice Usa all'Onu durante la presidenza di Donald Trump.

Alla fine di giugno, gli uffici di Netanyahu e Bennett hanno annunciato una data definitiva per il trasferimento dell'ex premier: sabato 10 luglio. Netanyahu se ne è andato dopo la mezzanotte, poco dopo la scadenza concordata. Bennett si insedierà nella residenza del primo ministro in giornata.

(ANSA).