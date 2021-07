Covid: Rohani,in Iran verso quinta ondata con variante Delta

(ANSA) - TEHERAN, 03 LUG - Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha messo in guardia oggi sull' imminente quinta ondata di contagi da coronavirus in Iran per colpa della variante Delta ed ha invitato a prestare attenzione soprattutto nelle province sud-orientali del Sistan-Baluchestan e meridionali dell'Hormuzgan (ANSA).