Iraq: almeno 6 morti in raid Usa al confine con la Siria

Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filoiraniane. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di azioni difensive di precisione.

"Su direzione del presidente Biden, le forze armate americane hanno condotto questa sera (ieri sera in Italia, ndr) raid aerei difensivi di precisione contro complessi usati da gruppi di milizie filoiraniani nell'area di confine fra Iraq e Siria", si legge in una nota del Pentagono. "I target sono stati scelti perché questi impianti sono utilizzati da milizie filoiraniane impegnate in attacchi tramite aerei a pilotaggio remoto contro il personale e le strutture americane in Iraq", prosegue il Pentagono.

Almeno cinque combattenti iracheni filoiraniani sono stati uccisi e molti altri feriti, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (ong con sede a Londra che attinge a una vasta rete di fonti in Siria). E secondo l'agenzia ufficiale siriana Sana, un bambino è stato ucciso e almeno tre persone ferite negli stessi attacchi.