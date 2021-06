Israele convoca amb. Polonia per legge restituzione beni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Alta tensione fra Israele e Polonia per una legge in discussione a Varsavia che secondo lo Stato ebraico rischia di ostacolare quasi tutte le future richieste di risarcimenti di ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah: l'ambasciatore della Polonia in Israele Marek Magierowski è stato convocato oggi al ministero degli esteri, dove è stato ricevuto dal direttore generale Allon Bar. "Quella legge rischia di aver ripercussioni negative nelle relazioni bilaterali", ha affermato Bar secondo quanto riporta una nota. Secondo Israele è ancora possibile bloccare l'iter legislativo e tornare al dialogo bloccatosi nel 2019. (ANSAmed).