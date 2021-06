Iran: scarsa affluenza alle urne, si rafforzano chance di Raisi

(ANSA) - TEHERAN, 18 GIU - Quando sono passate quasi otto ore dall'apertura dei seggi, l'affluenza alle urne a Teheran appare scarsa, confermando le previsioni di una forte astensione. Ciò dovrebbe rafforzare le probabilità di vittoria del fondamentalista Ebrahim Raisi, poiché normalmente la bassa partecipazione favorisce lo schieramento conservatore.

Davanti alla moschea di Hosseinieh Ershad, sulla Via Shariati, dove erano stati allestiti diversi seggi, ci sono state accese discussioni fra sostenitori di Raisi e del moderato Abdolnasser Hemmati, attuale governatore della Banca centrale, che proprio qui stava votando. Un'elettrice di Hemmati, Mariam, di 37 anni, ha spiegato di aver deciso di votare nonostante la squalifica dei suoi candidati riformisti preferiti "per non offrire (al regime) il pretesto per eliminare le elezioni". "Se Hemmati dovesse essere eletto - ha aggiunto - spero che Mohammad Javad Zarif rimanga nella carica di ministro degli Esteri e che il dialogo con l'Occidente continui, perché non dobbiamo essere isolati". (ANSA).