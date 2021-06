Israele: migliaia in festa a piazza Rabin per nuovo governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 GIU - Migliaia di persone si sono radunate nella piazza Rabin di Tel Aviv - nel luogo dove nel 1995 il premier laburista fu assassinato da un estremista ebreo di destra - per festeggiare il nuovo governo Bennett-Lapid che ha costretto all'opposizione il Likud di Benyamin Netanyahu. Nel pubblico si notano molte bandiere nazionali israeliane assieme a quelle del movimento di protesta che per un anno ha organizzato a Gerusalemme manifestazioni settimanali contro il premier Benyamin Netanyahu. "Siamo intenzionati a ballare per tutta la notte, nessuno oggi vada a dormire" ha detto uno degli organizzatori. Fra gli artisti che si esibiranno di fronte alla folla vi è un esponente del movimento di protesta, autore di diverse canzoni anti-Netanyahu. (ANSAmed).