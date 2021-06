Israele: la Knesset vota il nuovo Presidente del Paese

(ANSA) - TEL AVIV, 02 GIU - La Knesset si appresta alle 11 (ora locale) a votare in seduta plenaria il nuovo presidente dello Stato di Israele, l'undicesimo. In lizza ci sono solo due candidati: Isaac Herzog - considerato il favorito - e Miriam Peretz. Il voto avviene a scrutinio segreto e nella prima tornata è necessaria la maggioranza di almeno 61 voti su 120 seggi della Knesset. Se non è raggiunto il quorum, si passa subito alla seconda votazione in cui è sufficiente la maggioranza semplice.

L'elezione avviene mentre la nuova coalizione di maggioranza di Yair Lapid e Naftali Bennett sta cercando di chiudere l'accordo finale per poi sciogliere (al massimo entro la mezzanotte di oggi) la riserva con il presidente Reuven Rivlin.

