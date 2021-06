Covid: da oggi in Israele abolite quasi tutte le restrizioni

(ANSA) - TEL AVIV, 01 GIU - Da oggi in Israele - per la prima volta dall'avvio della pandemia - sono abolite quasi tutte le restrizioni imposte nella lotta al covid. Non ci sarà dunque - come annunciato dal ministro della sanità Yuli Edelstein lo scorso 23 maggio - alcuna limitazione per l'accesso di non vaccinati e bambini a pubblici eventi, agli uffici, ai ristoranti, alle palestre, agli hotel, ai concerti e ad altre attività. Restano in vigore tuttavia l'obbligo di mascherina all'interno e alcuni obblighi per chi arriva dall'estero, specie da alcuni Paesi con alta incidenza di covid. Nelle ultime 24 ore - secondo i dati del Ministero della sanità - i positivi sono stati 15 a fronte di circa 29mila tamponi con un tasso di positività attorno allo 0.1%. I casi attivi della malattia sono 352 e di questi 49 quelli ospedalizzati. Il numero dei vaccinati è ben superiore ai 5 milioni ai quali vanno aggiunti oltre 800mila persone guarite dal covid. (ANSA).